وثق مقطع فيديو نادر من نوعه لمكة المكرمة‬⁩ والحرم المكي والمشاعر المقدسة، أثناء موسم ⁧‫الحج‬⁩ قبل حوالي 86 عام.

وأظهر المقطع الذي أعادنا لزمن ما زال مُخلد في أذهاننا،

الحجاج وهم في طريقهم لأداء الحج سيرًا بالجمال وعلى أرجلهم وتسبقهم أرواحهم للشعائر المقدسة .

وبيّن المقطع أيضًا الحجاج وهم يطوفون طواف القدوم حول الكعبة المشرفة، حيث أنه من أول واجبات الحج، ومن ثم يقوم الحجاج بالارتواء من ماء زمزم الذي يحلم كلاً منا بالارتواء به.

وكشف المقطع النادر الحجاج وهم يسعون بين الصفا والمروة سعي القدوم بهمة ونشاط رافعين أكفهم بالدعاء، وعلى الرغم من أشعة الشمس حينها كان يحمل الأصحاء منهم المرضى .

وجاء في المقطع أيضًا بعض المشاهد لذهاب الحجاج إلى عرفات، الذي يجتمع فيه الحجاج سواسية حُفاة عُراه خاشعين وخاضعين لله عز وجل .