لقى رجل أربعيني مصرعه دهسًا وأصيب عدد من الأشخاص، على إثر مشاجرة وقعت في إربد بالأردن بعدما قام أحد الأشخاص بدهسهم .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ الى مديرية شرطة غرب اربد بوجود مشاجرة بين عدد من الاشخاص في منطقة كريمة بمحافظة إربد.

وأكد أن قوة أمنية تحركت على الفور إلى الموقع وتم فض المشاجرة وإلقاء القبض على أطراف المشاجرة، كما ألقي القبض على شخص قام بدهس مجموعة من الأشخاص.

وأوضح أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني وإسعافهم لتلقي العلاج ، وإخلاء الوفاة إلى مركز الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة، حيث أظهر المقطع شخص يقود سيارة هو يتعمد دهس أحد الأشخاص في مظهر تقشعر له الأبدان.