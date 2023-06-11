كشف الاقتصادي عبدالحميد العمري عن نمو نشاط الخدمات بنسبة 6.2% خلال الربع الأول 2023 .

ويتمثل نشاط الخدمات في (تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية)، لافتا إلى أن كان أكثر نشاط دعم النمو الكلي (وزنه 43.9%)، مقارنة بنمو الصناعي 1.9%، والزراعي 2.9% .

وأوضح أن نشاط الخدمات:

– الأكثر توظيفا للعمالة المواطنة (استحوذ على أكثر من 60% من العمالة المواطنة في القطاع الخاص)

– الأعلى معدل توطين +26.2%

– الأكثر مرونة لرواد الأعمال

– الأفضل دعما للنمو أثناء أزمات الاقتصاد العالمي، والأدنى تأثرا مقارنة ببقية النشاطات

– أيضا خسائره ومخاطره عالية!!