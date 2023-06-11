أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تكفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بحج أسرة الطالبة الجامعية آية حمدي، الشهيرة بـ فتاة العجلة” .

وقال أديب خلال برنامجه “الحكاية” عبر شاشة “ mbc مصر” :” إن الأسرة ستذهب إلى الحج بأكملهًا، تحقيقًا لحلم آية”، لافتًا أن آية لم تطلب أي شيء خاص بها، لكنها تمنت أن يحج والديها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر في وقت سابق لـ” آية” تظهر فيه، خلف والدها على دراجة هوائية، لتوصليها إلى الامتحانات في الصباح، ونال المقطع إعجاب كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.