كشفت فتاة أمريكية اعتنقت الإسلام حديثاً ما دفعها لتغير اعتقاداتها والموقف الذي غير حياتها وحولها إلى طريق الحق.

وقالت الفتاة الأمريكية في مقطع فيديو إنها رأت مسلما يقرأ القرآن في رمضان في المدرسة لأول مرة ولم تكن قبل ذلك قرأت في القرآن ولكن قرأت عن الإسلام .

وتابعت : ” لما حصلت على نسخة من القرآن وقرأت سورة البقرة ثم سور أخرى تأثرت وأحببت الإسلام وكان عمري 14 عاماً فأسلمت” .

وأضافت : عندما نصلي الخمس صلوات نقرأ سورة الفاتحة وفي هذه السورة أنت تعبد الله ثم تسأل الله في قوله تعالى ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) وفي سورة البقرة يقول الله ( الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) كتاب لاشك فيه ، فيه هداية للذين يراعون الله كتاب نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم “أخر الأنبياء والمرسلين” ولهذا السبب الإسلام حاضراً إلى اليوم .

وواصلت : ” القرآن يتحدث عن التوحيد وعن الحياة والموت والخير والشر والحلال والحرام ويجعلك تدرك من هو الله ” .