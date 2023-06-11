أفادت المصادر بأن الجهات المعنية، ‫شرعت في إكمال الإجراءات اللازمة، لتقديم صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر يونيو الجاري، ليتم صرفها يوم الإثنين الموافق 26 من الشهر، بدلًا من موعدها السابق يوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر الجاري.

ويأتي هذا الإجراء مراعاةً من الجهات المعنية؛ لضمان عدم تأخر صرف الرواتب؛ بسبب تزامن تاريخ 27 ميلادي مع توقف نظام سريع للتحويلات المالية لإجازة عيد الاضحى المبارك.

ويشار إلى أنه بحسب النظام، إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله ،وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.