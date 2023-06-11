كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تنفيذ 3 مشروعات استراتيجية لتعزيز ربط وموثوقية الشبكة الكهربائية، بطول 774.5 كيلومتر.

وأفادت الشركة بأن هذه المشروعات التي تمت تحت إشراف وزارة الطاقة، تتضمن محافظة رفحاء، ومحافظة الوجه، ومنطقة نجران، وأن قيمتها الإجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.

ويُشار إلى أن المشروع الأول ربط محافظة رفحاء بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي، حيث اشتمل هذا المشروع على إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 328 كيلومترًا، يربط بين القصيمة ورفحاء، مع ربط المشروع بمحطة تحويل رفحاء الرئيسة.

بينما المشروع الثاني ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 210 كيلومترات.

وقام المشروع الثالث بإنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير، من خلال إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 236.5 كيلومتراً.

وسيوفر هذا المشروع مصدر تغذية إضافة لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي عسير ونجران.

وأكدت الشركة أن هذه المشروعات الثلاثة تُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تمكنت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات، إحدى شركات السعودية للكهرباء، من تنفيذها في وقت قياسي.

ولفتت إلى أنها ستحقق فوائد عديدة من أهمها، أنها ستسهم في تخفيض استهلاك الوقود السائل، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين، والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في الشبكة، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات وحدات توليد الطاقة الكهربائية.



