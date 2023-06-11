أقدم كثير من المستثمرين في العملات الرقمية على بيع أرصدتهم ونقلها إلى منتجات استثمارية أكثر أمانًا.

وكشف تقرير حديث أن خطط المستجيبين للاستثمار في العملات المشفرة خلال الأشهر الستة المقبلة انخفضت، وذلك بعد أن باع نحو 45% مزيد من المستثمرين أرصدتهم منها العملات المشفرة في فبراير الماضي، مقابل 43% في أكتوبر الذي سبق.

وانتقل نحو 53% ممن باعوا أرصدتهم إلى الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار.

أوضح التقرير أن التصورات العامة تجاه العملة المشفرة استمرت في الانخفاض في الربع الأول من 2023 في ظل الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع.