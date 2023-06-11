أوضحت التحقيقات المصرية تفاصيل صادمة في حادث اختطاف زوج لشاب على علاقة عاطفية بزوجته، وهتك عرضه وتصويره عاريًا في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بمساعدة 5 أشخاص من أقاربه.

وتفصيلاً، تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بلاغًا من شاب، اتهم فيه عامل و5 أشخاص أقاربه بخطفه تحت تهديد السلاح إلى منطقة زراعية والتعدي عليه بالضرب في مناطق حساسة من جسده، وذلك بعد أن جرده من ملابسه، وصوّره بالفيديو عاريًا.

وكشفت التحقيقات صحة الواقعة، وجرى القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.