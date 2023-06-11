بدأ برنامج أرامكو السعودية للاستثمارات الصناعية “نماءات” في تأسيس 31 شركة محلية ودولية، منها 13 شركة انطلقت أعمالها، فيما لا تزال خمس شركات أخرى في مرحلة التنفيذ والتشييد، حيث تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 92 مليار ريال.

ومن أهم تلك المشاريع شركة للتخزين السحابي مع “جوجل”، وشركة لتصنيع ألواح الحديد، وإنشاء مركز لإدارة المواد والخدمات اللوجستية.

وأشارت شركة أرامكو إلى أن من أبرز إنجازات البرنامج هذا العام، إنشاء شركتين في قطاعي التصنيع والخدمات الصناعية مع شركاء محليين وعالميين، وهو ما تم تحقيقه في وتيرة أسرع مما تم التخطيط له، مبينة أن العمل جار على تطوير وإنشاء عديد من الفرص والشركات في القطاعات المصاحبة والمتوقع الإعلان عنها قبيل نهاية 2023 وفقاً للاقتصادية.

وأشارت إلى أن البرنامج سيكون له دور مهم في توطين صناعات نوعية، وتوفير وظائف جديدة ستسهم في زيادة الناتج المحلي ونسبة الصادرات مع تقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمواد الأولية المتوافرة محليا.