تسعى العلامة التجارية الكورية كيا لتقديم العديد من الإصدارات المميزة في سوق المملكة للسيارات، ومن أشهر إصدارات السيدان كيا أوبتميا موديل 2023 الجديدة.

وتأتي السيارة كيا أوبتميا موديل 2023 بخيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات “4 سلندر”، سعة 2000 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 192 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.2 لتر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي.

بينما الثاني رباعي الأسطوانات “4 سلندر”، سعة 2500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 194 حصانا، و 246 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

وتتوفر السيارة كيا أوبتميا موديل 2023 في المملكة بالأسعار الآتية:

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الأولى 2.0L LX بقيمة 100,623 ريال.

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الثانية 2.0L LX D01M بقيمة 103,038 ريال.

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الثالثة 2.5L LX بقيمة 110,398 ريال.

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الرابعة 2.5L LX Sport بقيمة 120,288 ريال.

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الخامسة 2.5L GDI EX بقيمة 129,948 ريال.

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة السادسة 2.5L GDI EX Full Optio بقيمة 157,893 ريال.