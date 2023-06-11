كشفت مصدر اليوم الأحد، عن اندلاع حريق على متن مركب سياحي في مدينة مرسى المصرية التي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأفادت المصادر بأنه تم إنقاذ 14 سائحًا أجنبيًا من أصل 16 كانوا على متن المركب، أغلبهم من الجنسية الإنجليزية، فيما جاري البحث عن 3 مفقودين.

ويُشار إلى أن المركب كان في رحلة سفاري في البحر الأحمر منذ أكثر من يومين، حيث كان من المفروض أن تنتهي الرحلة اليوم أو غدا.

والجدير بالذكر أن المركب مرخص له، ويقوم برحلات بحرية، وسيتم الكشف عن تفاصيل وأسباب الحادث في وقت لاحق، بعد أن تباشر اللجنة الفنية أعمالها والتحقيق فيه.