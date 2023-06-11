كشف وزير النقل والبنية التحتية التركية، عبد القادر أورال أوغلو، أن أنقرة سترفع رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة أكثر من 8%، ابتداء من 1 يوليو القادم.

وقال أورال أوغلو في تصاريح صحفية:” “ابتداء من 1 يوليو عام 2023 نرفع هذه الرسوم مرة أخرى إلى 4,42 دولار (أي بزيادة بنسبة 8,3%)”.

وأوضحت صحيفة “أيدينليك” (“Aydınlık”) أن عائدات البلاد بعد اتخاذ هذا القرار قد تصل إلى 900 مليون دولار هذا العام.

يُذكر أنه في أكتوبر الماضي زادت السلطات التركية رسوم مرور السفن التجارية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل 5 أضعاف لتصل إلى 4,08 دولار.