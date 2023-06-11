حقق بحث مبتعثة جامعة جازان لدراسة درجة الدكتوراه بجامعة نوتنغهام ببريطانيا الطالبة بشرى بنت محمد مظفر المركز الأول عالمياً، وذلك في مؤتمر الجمعية البريطانية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي في المؤتمر الذي عقد في بريطانيا في مدينة بيرمنجهام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري (BOMSS ) ضمن مئات الأبحاث المشاركة من مختلف دول العالم.

وأوضحت الدكتورة بشرى مظفر أن البحث يهدف إلى دراسة “تأثير الزنك في تغير حاسة التذوق بعد جراحات السمنة”، ودراسة الفرق بين عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار”.

وأجرت الدكتورة مظفر العديد من الأبحاث في هذا الجانب من ضمنها بحث عن فاعلية مكملات الزنك في تحسين حاسة التذوق، حيث أثبتت أن الزنك يعد علاجًا فعالًا لاضطرابات التذوق لدى المرضى الذين يعانون من نقص الزنك، واضطرابات التذوق مجهولة السبب، وفي المرضى الذين يعانون من اضطرابات الذوق الناتجة عن الفشل الكلوي المزمن عند إعطائهم بجرعات عالية تتراوح من 68 إلى 86.7 مجم / يومياً لمدة تصل إلى ستة أشهر.

يذكر أن الدكتورة بشرى مظفر مبتعثة من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية العلاجية وتدرس في جامعة نوتنجهام ببريطانيا في كلية الطب والعلوم الصحية في تخصص “الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وجراحة السمنة”.