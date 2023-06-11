كشف بنك الأول (SAB)، عن توفر شواغر وظيفية وتدريبية (رجال/نساء) في مختلف التخصصات؛ بمقر البنك وفروعه في الرياض و جدة .
وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– مدير التواصل الاجتماعي.
(Social Media Manager)
– مدير العلاقات المصرفية للشركات.
(Corporate Banking Senior Relationship Manager)
– مدير الجودة والرقابة.
(Quality and Control Manager)
– مدير منتج GLCM.
(GLCM Product Manager)
– مدير التحول الرقمي.
(Digital Transformation Manager)
– مدير استحواذ المنتجات.
(Acquiring Product Manager)
– مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات.
(IT Operations Manager)
– مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات.
(IT Project Manager)، وغيرهم
وأشار البنك إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي : من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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