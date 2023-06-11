كشف بنك الأول (SAB)، عن توفر شواغر وظيفية وتدريبية (رجال/نساء) في مختلف التخصصات؛ بمقر البنك وفروعه في الرياض و جدة .

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مدير التواصل الاجتماعي.
‏(Social Media Manager)
– مدير العلاقات المصرفية للشركات.
‏(Corporate Banking Senior Relationship Manager)

– مدير الجودة والرقابة.
‏(Quality and Control Manager)
– مدير منتج GLCM.
‏(GLCM Product Manager)

– مدير التحول الرقمي.
‏(Digital Transformation Manager)
– مدير استحواذ المنتجات.
‏(Acquiring Product Manager)

– مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات.
‏(IT Operations Manager)
– مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات.
‏(IT Project Manager)، وغيرهم

وأشار البنك إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي : من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا