كشف بنك الأول (SAB)، عن توفر شواغر وظيفية وتدريبية (رجال/نساء) في مختلف التخصصات؛ بمقر البنك وفروعه في الرياض و جدة .

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مدير التواصل الاجتماعي.

‏(Social Media Manager)

– مدير العلاقات المصرفية للشركات.

‏(Corporate Banking Senior Relationship Manager)

– مدير الجودة والرقابة.

‏(Quality and Control Manager)

– مدير منتج GLCM.

‏(GLCM Product Manager)

– مدير التحول الرقمي.

‏(Digital Transformation Manager)

– مدير استحواذ المنتجات.

‏(Acquiring Product Manager)

– مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات.

‏(IT Operations Manager)

– مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات.

‏(IT Project Manager)، وغيرهم

وأشار البنك إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي : من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا