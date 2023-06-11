تمكن مواطن من تبوك من إخراج ابنه المصاب بمرض التوحد من عزلته بالعمل والتجارة حيث أنشأ له بقالة صغيرة.
وقال المواطن لقناة العربية أن ابنه فهد يعاني من التوحد والتشتت الذهني، ولكنه نجح في فتح بقالة وأصبح داعماً لها.
وأضاف أن ابنه يتعامل مع الزبائن بطريقة جيدة ويقدم لهم العصير والبسكويت والشاي، بعد أن كان يعاني من قلة الكلام.
شاهد.. "أب" في #تبوك استطاع إخراج ابنه من عُزْلَة التوحد والصمت بالتجارة والعمل
عبر :@mishal_0 pic.twitter.com/MBWjgjVBpz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 10, 2023
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