أعلن وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن إطلاق “طريق حرير عصري” بين الصين والعرب .

وقال الفالح خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني إن المملكة تعمل من اليوم على إطلاق طريق حرير عصري جديد، لربط العرب بالصين سيكون محركه رؤيتنا للتعاون والتشارك.

وتابع: وسيكون وقود الانطلاق هم الشباب والابتكارات، لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم .

وأكد الفالح أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لهذه الدورة، والمملكة ترأس هذا العام مجلس جامعة الدول العربية، تُجسد اهتمام قيادات العالم العربي بتعزيز العلاقات العربية مع الصين الصديقة، وتوسيع قاعدة ما حققته من نجاحات في أروقة السياسة والدبلوماسية، لتشمل ساحات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة، ولتُسهم في خلق فرصٍ جديدة لشراكات مستدامة.