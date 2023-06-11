قال وزير السياحة أحمد الخطيب، أن السائح يستطيع الآن الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونيًا.

واوضح الخطيب، على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني، أنه منذ إطلاق مبادرات السياحة تم السماح لـ 49 دولة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية.

وأضاف وزير السياحة إن من لديه تأشيرة شنجن أو تأشيرة دخول أوروبا يمكنه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع كافة الجهات، تقديم الطلبات عبر الإنترنت بكل سهولة.