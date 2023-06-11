جولة بشقة ليونيل ميسي في ميامي قيمتها 9 ملايين دولار..صور

كشفت تقارير على خلفية انتقال النجم الأرجنتني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، أن اللاعب وعائلته سيعيشون في شقة فاخرة بقيمة 9 ملايين دولار.

وبحسب التقارير الشقة داخل برج بورش ديزاين المكون من 60 طابقًا، على بعد ثوانٍ فقط من ميامي بيتش.

وذكرت أن أول ميزة فريدة يقدمها المجمع هي أنه يحتوي على عدة مصاعد لاستيعاب سيارات السكان – مما يسمح لهم بركن سياراتهم في جناح خاص، كما يمكن لميسي وعائلته الاستمتاع بصالة خارجية كبيرة تطل على البحر، ومطعم خاص.

وتضم الشقة سينما، جنبًا إلى جنب مع أجهزة محاكاة للجولف والسباقات، بالإضافة إلى ساونا وأستوديو يوغا وصالة ألعاب رياضية للبالغين.

وكانت مصادر كشفت أن من بين الأسباب لموافقة ميسي على الانتقال لإنتر ميامي، رغبته أن يذهب أطفاله إلى المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة، قبل الانتقال إلى الجامعة.