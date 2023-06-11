‫قررت جامعة الملك سعود، اعتماد التقويم الجامعي التفصيلي للعام القادم 1445 بنظام الفصلين دراسيين، فيما اعتمدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التقويم الدراسي للعام الجامعي 1445هـ بنظام الثلاثة فصول دراسية.

‏وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في جامعة الملك سعود الأحد 4 /2/ 1445 وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، بنهاية دوام يوم الخميس 1445/05/02، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 1445/05/12.

كما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس 1445/06/22، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الملك سعود الأحد 1445/07/02، وستكون بداية إجازة عيد الفطر، بنهاية دوام يوم الخميس 1445/09/18

وستكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الاثنين 1445/12/04، وستكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 يوم الأحد 1446/02/1