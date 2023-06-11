أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجهلا النووي.

جاء ذلك في ااجتماع الدورة السادسة والخمسون بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة الرياض.

كما أكد المجلس الوزاري للتعاون الخليجي على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم للاستخدامات السلمية فقط.

فيما شدد المجلس الوزاري في بيانه الختامي، على ضرورة أن تشمل المفاوضات المتعلقة بـ البرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية.

ولفت مجلس التعاون على أهمية مشاركته بجميع المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، وضرورة أن تشمل المفاوضات النووية مع إيران جميع المسائل الأمنية.

وانطلقت أعمال اجتماع الدورة الـ 156 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، وذلك برئاس بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.