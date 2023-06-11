دخلت مذيعة برنامج “سيدتي” لبنى عبدالعزيز، في خلاف مع الممثلة إلهام علي، خلال تواجدهما في رحلة لتسلق الجبال.

ووثق أحد المتواجدين بالرحلة مقطع فيديو لهوشة لبنى عبدالعزيز وإلهام، حيث حاولت الأولى شرح وجهة نظرها بخصوص التسلق، ومغادرة عبدالعزيز للجروب.

وظهرت عبدالعزيز تقول: “أحنا أحرار وكل واحد ياخد راحته، لكن مو جاين كل واحد لوحده، احنا جايين لهدف”، لترد الأخرى: “أنا مستوعبتك وبالعكس أقدر، أنا آسفة يا شباب وأعتذر عن هذا الشي أنا عندي وجهة نظر ماني قادرة أكمل،خلاص تبي تكملي الرحلة كملي يا بنت الحلال هذا لا يعني أني قاعد احاربك “.