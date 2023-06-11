خطفت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة الأنظار خلال حضورها مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول مساء أمس السبت.

وظهرت العجارمة وسط المشجعين في المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي وإنترميلان، على ملعب أتاتورك الأولمبي.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف دون رد.