كشفت مصادر أن نادي الاتحاد بدأ في البحث عن بديل اللاعب المصري أحمد حجازي، وذلك بعد إصابته وإجراء عملية الرباط الصليبي.

وذكرت المصادر أن نادي الاتحاد قد أجرى اتصالا بالمغربي رومان سايس لاعب بشكتاش التركي، والسنغالي خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، والإسباني سيرخيو راموس لتعويض غياب قائد نادي الاتحاد احمد حجازي.

وكانت تأكدت إصابة أحمد حجازي بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة، ما تسبب في تغيبه عن قائمة منتخب مصر في نهائيات أمم أفريقيا المقرر انطلاق منافساتها في كوت ديفوار في يناير المقبل.