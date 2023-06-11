ذكرت “ماركا” الإسبانية أن أوروبا ترتجف لأن المملكة العربية السعودية قريبًا ستعمل على التوقيع مع اللاعبين الشباب.

وقالت في تقريرها الذي سلط الضوء على الصفقات الضخمة التي شهدتها أندية دوري روشن مؤخرا: “المملكة العربية السعودية قريباً سوف تذهب من أجل التوقيع مع اللاعبين الشباب، يريدون أفضل 300 لاعب في العالم أن يلعبوا في السعودية، أوروبا ترتجف”.

يأتي ذلك بالتزامن مع صراع الأندية في فترة الانتقالات الصيفية، لتوقيع صفقات جديدة لدعم صفوفها قبل الاستعداد للموسم الكروي القادم.

وتعتبر صفقة الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما من أهم الصفقات هذا الموسم، سبقها صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للدوري من بوابة النصر، فيما من المنتظر صفقة ضخمة للهلال خلال أيام.

ويتصدر دوري المحترفين قائمة الدوريات الأعلى قيمة في قارتي آسيا وأستراليا بـ324.25 مليون يورو، وذلك وفقا لموقع “Transfermarket”.