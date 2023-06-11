علق لاعب المنتخب الوطني السابق، هيرفي رينارد، على قرار رحيله عن تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، وقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب مع المنتخب.

وقال “رينارد” في تصريحاته عبر قناة “كانال بلس” الفرنسية أن قرار رحيله عن تدريب المنتخب السعودي كان صعباً للغاية، وكان لدي عقد ساري مع المنتخب السعودي حتى 2027، ووافقت على تخفيض راتبي إلى واحد على عشرين مما كان عليه”.

وأضاف:” “كان من الصعب إبلاغ ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، بقرار ترك تدريب المنتخب، هذا الشخص كان استثنائياً، وفعل كل شيء من أجلي، ومن الصعب دائماً قول ذلك لشخص كان لا تشوبه أي شائبة لمدة 4 سنوات، أحياناً نُشكر على عمل ما، لكني هنا كنت من يتقدم بالشكر”.

وأكد أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن من 7 إلى 8 ليس جيداً بالنسبة لمصلحة المنتخب الوطني.

وعلق رينارد على انتقال كريم بنزيما إلى الاتحاد، موضحاً: “السبب الرئيسي في تسهيل الصفقة هو مكة، بنزيما لاعب مسلم، سيعيش في جدة القريبة من مكة.

وأكد أن بنزيما سيشعر بالرضا كأنه في بيته هناك، خصوصاً وسط الجماهيرية الكبيرة لنادي الاتحاد.