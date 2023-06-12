توج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد تجاوزه الوداد المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتصر الأهلي الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب في القاهرة بهدفين مقابل واحد.

وانتهت مباراة الإياب اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتوج الأهلي باللقب بفوز في إجمالي المباراتين 3-2.

ويعتبر هذا هو اللقب الحادي عشر للأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا وهو أكثر من توج بلقب البطولة.

وضمن الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية العام المقبل، مع الإتحاد ومانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.