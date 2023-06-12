قال نواف الشمري مدير الحوكمة لبرنامج “تقييس”، إن البرنامج حاليا يغطي جميع مناطق المملكة، موضحا أن بداية الانطلاقة للبرنامج في عام 2018.

وأشار نواف الشمري: نتحقق من جميع مضخات الوقود والموازين المستخدمة في عمليات التبادل التجاري.

وتابع: بدأنا في الرياض في عام 2018 وخلال 2019 بدأنا في جميع مناطق المملكة.