قال نواف الشمري مدير الحوكمة لبرنامج “تقييس”، إن البرنامج حاليا يغطي جميع مناطق المملكة، موضحا أن بداية الانطلاقة للبرنامج في عام 2018.
وأشار نواف الشمري: نتحقق من جميع مضخات الوقود والموازين المستخدمة في عمليات التبادل التجاري.
وتابع: بدأنا في الرياض في عام 2018 وخلال 2019 بدأنا في جميع مناطق المملكة.
م.نواف الشمري – مدير الحوكمة لبرنامج "تقييس": البرنامج حاليا يغطي جميع مناطق المملكة، ونتحقق من جميع مضخات الوقود والموازين المستخدمة في عمليات التبادل التجاري @SASOGOV#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mZVfxgtcG5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 11, 2023
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