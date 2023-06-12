كشف عبدالرحمن التيماني مدير مشاريع بمؤسسة “مسك” عن طريقة الالتحاق ببرنامج أصوات عالمية.
وقال عبدالرحمن التيماني: خطوات الالتحاق بالدفعة الثالثة تتضمن الدخول على برنامج أصوات عالمية “مسك”، ويظهر له رابط يضغط عليه وتظهر له كل المعلومات ثم يسجل بالبرنامج.
وتابع: يمر الطلب بمرحلة فرز وترشيح، وسيتم اختيار 100 شخص، موضحا أنه يتم تقييم الطلب سواء أسئلة مقالية والفيديوهات المرفقة ثم تحدد الانترفيو.
عبدالرحمن التيماني – مدير مشاريع بمؤسسة "مسك" يوضح طريقة الالتحاق ببرنامج #برنامج_أصوات_عالمية وأهم شروط القبول@MiskKSA@MiskLeadership#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/O1vf7XGHRm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 11, 2023
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