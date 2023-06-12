كشف عبدالرحمن التيماني مدير مشاريع بمؤسسة “مسك” عن طريقة الالتحاق ببرنامج أصوات عالمية.

وقال عبدالرحمن التيماني: خطوات الالتحاق بالدفعة الثالثة تتضمن الدخول على برنامج أصوات عالمية “مسك”، ويظهر له رابط يضغط عليه وتظهر له كل المعلومات ثم يسجل بالبرنامج.

وتابع: يمر الطلب بمرحلة فرز وترشيح، وسيتم اختيار 100 شخص، موضحا أنه يتم تقييم الطلب سواء أسئلة مقالية والفيديوهات المرفقة ثم تحدد الانترفيو.