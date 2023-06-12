قالت حوريه الجاهلي المستشارة الأسرية إن فكرة الاستقبال تكون من الزوج أو الزوجة حال العودة للمنزل.
وأوضحت حوريه الجاهلي: الفكرة هنا ليست إجبار طرف على فعل معين لكن نتحدث عن علاقة أسرية ناجحة وصحية.
وتابعت يجب أن يكون في الاستقبال بشاشة وجه وكلمة لطيفة وحنية حيث لها مردود نفسي قد يمتص غضب الزوج أو الزوجة.
حوريه الجاهلي – أخصائي نفسي أول ومستشارة أسرية: فكرة الاستقبال تكون من الزوج أو الزوجة ، الفكرة هنا ليست إجبار طرف على فعل معين لكن نتحدث عن علاقة أسرية ناجحة وصحية @AljahilyHS#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/R6BOF0xCeZ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2023
المفروض تستقبله بالأحضان