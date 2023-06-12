قالت حوريه الجاهلي المستشارة الأسرية إن فكرة الاستقبال تكون من الزوج أو الزوجة حال العودة للمنزل.

وأوضحت حوريه الجاهلي: الفكرة هنا ليست إجبار طرف على فعل معين لكن نتحدث عن علاقة أسرية ناجحة وصحية.

وتابعت يجب أن يكون في الاستقبال بشاشة وجه وكلمة لطيفة وحنية حيث لها مردود نفسي قد يمتص غضب الزوج أو الزوجة.