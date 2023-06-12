قال أستاذ واستشاري جراحة الأورام النسائية والتوليد والمناظير محمد عدار، إن أعراض الثآليل لاتظهر على الرجال بنسبة 90%.

وأوضح محمد عدار: قد تظهر الثآليل على المنطقة الجنسية للرجل، مبينا أن 90% من الفيروسات تختفي ولكن مع ضعف المناعة وتقدم السن تعيد نشاطها مجددا.

وتابع: المصابة بالفيروس يجب أن تجري مسحة سنوية لعنق الرحم، موضحا أن الفحص يعتمد على الأعراض.