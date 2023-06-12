قال أستاذ واستشاري جراحة الأورام النسائية والتوليد والمناظير محمد عدار، إن أعراض الثآليل لاتظهر على الرجال بنسبة 90%.
وأوضح محمد عدار: قد تظهر الثآليل على المنطقة الجنسية للرجل، مبينا أن 90% من الفيروسات تختفي ولكن مع ضعف المناعة وتقدم السن تعيد نشاطها مجددا.
وتابع: المصابة بالفيروس يجب أن تجري مسحة سنوية لعنق الرحم، موضحا أن الفحص يعتمد على الأعراض.
المشكلة الأكبر في نشاطها من جديد بعد الخمول..
أ.د. محمد عدار – أستاذ واستشاري جراحة الأورام النسائية والتوليد والمناظير: الفيروسات المسببة للمشاكل الصحية الجنسية تنتقل بين الزوجين و90% من الرجال لا تظهر عليهم الأعراض#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Nu2U7DZpLL
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2023
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