ظهرت ناريمان ابنة الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، لأول مرة في ندوة والدها بقصر السينما، لدعمه ومساندته أثناء تكريمه على مشواره الفنى الحافل وتاريخه الكبير.

وتحدث الفنان حسن يوسف خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، ، عن زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي قائلا: “شمس نسيت إنها ممثلة، لأنها بعيدة عن التمثيل، منذ سنة 1981، وهي بتحب البيت أوي وبتحب المطبخ جدًا، وأنا معنديش تفسير للشائعات اللي بتطلع كل شوية على عودتها”

وأثناء ذلك نادى على ابنته ناريمان التي أوضحت أنها لا تحب الأضواء والظهور في وسائل الإعلام طالبة من والدها عدم الحديث عنها ثم قبلت رأسه وحيت الحضور وابتعدت .