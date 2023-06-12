أوضح أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أنه في حال كانت درجة الحرارة في مدينة بعيدة عن البحر 40 درجة مئوية، بينما الرطوبة النسبية فقط 20%، ودرجة الحرارة في مدينة ساحلية تكون 40م والرطوبة النسبية 80%فلإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من مدينة ساحلية.

وأرجع المسند السبب في ذلك إلى أن قدرة الجسم على التعرق في مدن ساحلية مفعمة بالرطوبة أقل من المدن البعيدة عن البحر (الجافة)، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم في سكان السواحل خاصة في الصيف التي حُرمت نسبياً أو كلياً من التبريد الذاتي عبر التعرق؛ فيشعر الإنسان بالضجر والملل والكسل والإنهاك.

وأضاف ” ليس هذا فحسب بل حتى لو كانت درجة حرارة المدن البعيدة عن السواحل 40 درجة، والمدن الساحلية 35 درجة، والرطوبة 20% 80% على التوالي، يبقى الإحساس بالراحة النسبية في المناطق الداخلية بعيدة عن الساحل أفضل من المناطق الساحلية”

وتابع “وعليه لا بد من أخذ الرطوبة النسبية كعامل يؤثر في كفاءة عملية تبريد الجسم، وهذه تُسمى درجة الحرارة الحقيقية ”