كشفت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، موقفها من الظهور عارية في أعمالها الفنية.

وأكدت باميلا خلال لقائها في برنامج “كتاب الشهرة”، المذاع عبر “الجديد” انها لا ترفض الفكرة لكن المجتمع لن يتقبله.

وقالت : “أنا أرفض مشاهد العري بسبب المجتمع لأنهم لن يتقبلوا، لكن كـ باميلا ليس لدي مشكلة لا أفكر في قصص الجسد، لدى المرأة 4 أعضاء تناسلية جنسية في شي غيرهم؟ في أحجام وألوان لكن هل في شيء غيرهم”.

أما عن رد فعل والدها في حال كان يشاهد معها عملا لها وبه مشهد جريء، قالت: “قد ما نكون كبرنا في العمر مع والدينا نشعر أننا أطفال وهناك خجل، وقت عرض المشهد أنا بيضاء ويتغير لون وجهي للأحمر، ووالدي يحاول تغيير الموضوع وقت عرض المشهد ويقول “شو بدنا ناكل فتوش ولا تبولة”.

وأضافت: “في العشرينات بسبب أدوار قدمتها كان يقال لي أنني “مثلية” أن بداخلي الرجل والفتاة، وكلها اتهامات كبيرة وحياتي لا يحق لأحد التدخل فيها”.