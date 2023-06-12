أكد استشاري القلب الدكتور مساعد الحسين أن الإناث أكثر عرضة لجلطات القلب نتيجة الزعل.

وقال الحسين :” تأثير الزعل من خلال تلقى الأخبار السيئة والنقاش مع الأقارب والزملاء وغيرها ممكن أن يؤثر على القلب من عدة نواحي”.

وأضاف ” يمكن أن يؤدي تأثير الزعل إلى ارتفاع نسبة أمراض القلب والشرايين وكذلك ارتفاع الضغط وفي حالات نادرة قد يؤدي إلى جلطات القلب خاصة لدى السيدات من سن٢٠ إلى ٥٠ سنة “.