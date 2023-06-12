نجحت سيارة ام جي ZS 2023 في جذب الكثير من العائلات الصغيرة، حيث تُعد أرخص سيارة ام جي جيب حالياً في المملكة، والتي تتميز بحصولها على تجهيزات متطورة ومظهر جريء مقابل سعر تنافسي.

تتوفر سيارة سيارة ام جي زد اس 2023 حاليًا من خلال الفئات التالية لدى وكيلها المحلي شركة تأجير بالأسعار التالية:

-سيارة ام جي زد اس ستاندرد 1.5 64,110 ريال

-سيارة ام جي زد اس لكجري 1.5 75,380 ريال

-سيارة ام جي زد اس لكجري 1.3 تيربو 82,625 ريال

جاءت سيارة ام جي زد اس 2023 بهيكل خارجي متميز وبتصميم ديناميكي يجمع بين اللمسات العصرية والجريئة، فحصلت على الشبك الأمامي السداسي الأسود الذي منحها لمسة وحشية مع تلك المصابيح الأمامية المسحوبة إلى الجوانب بتصميمها الحاد.

وعلى جانبي السيارة الصينية يوجد تلك الخطوط البارزة التي عززت من انسيابية وديناميكية السيارة خاصة على الطرق السريعة، بجانب تلك الخطوط التي ظهرت أعلى غطاء المحرك.

فضلاً عن ذلك، حصلت على مرايا جانبية كهربائية الضبط والطي، ومساحات الزجاج الأمامي مع حساس المطر، وتوجد كشافات ضباب أمامية.

وحصلت السيارة الصينية على مصابيح خلفية تعمل بتقنية LED وترتكز السيارة على جنوط عجلات ألمنيوم 17 بوصة أحادية أو ثنائية اللون حسب الفئة، مع إطارات 215/55.

وفيما يخص أبعاد السيارة الصينية الشبابية، فتأتي في السوق السعودي بطول: 4,323 مم، وبلغ عرض سيارة إم جي 1,809 مم، وتأتي بارتفاع 1,653 مم،وبلغت قاعدة العجلات: 2,585 مم، فيما تتميز بخلوص أرضي: 145 مم.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي السيارة فارغة بوزن: 1,318 كجم، ويبلغ حجم صندوق الأمتعة 359 لتر، وحجم الأمتعة مع طي مقاعد الصف الثاني: 1,166 لتر.

وفي الداخل، ستخطفك تلك اللمسات الرياضية والتطريزات المتباينة والتصاميم الأنيقة التي تنتشر في جميع أنحاء المقصورة.

وتتسع مقصورة ZST إلى 5 مقاعد والتي جاءت مزودة بتطريزات أنيقة، فيما دعمت المقاعد الأمامية ميزة التدفئة،ومزج ديكور السيارة الداخلي بين الجودة والعصرية فيما يخص المواد المستخدمة.

فجاءت المقاعد بكسوة من القماش أو الجلد حسب الفئة، ويأتي مقعد السائق قابل للضبط كهربائيا، والمقود مغلف بالجلد متعدد الوظائف.

وتتوفر المقصورة الداخلية بعدة ألوان من الأسود فقط أو البيج فقط أو مزيج من الأسود والأحمر لتعزيز اللمسات الرياضية الحماسية.

كما تتميز بالعملية من خلال الكثير من المزايا الصغيرة، بما فيها التقسيم في صندوق الأمتعة الخلفي.

ومن خلال فتحة سقف بانورامية يشعر الركاب كأنهم جزء من البيئة المحيطة من انسلال الضوء الطبيعي إلى المقصورة.

فضلاً عن ما سبق، جاءت السيارة متوفرة بالتجهيزات التالية:

-شاشة معلومات وترفيه عالية الدقة مقاس 10.1 بوصة مقترنة بالجوال الذكي عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو،وتدعم الاتصال بالبلوتوث.

– لوحة العدادات تأتي محدثة، ورقمية في الفئة الفئة العليا.

-نظام الصوت يأتي مع 4 أو 6 سماعات حسب الفئة.

-وتوجد 4 منافذ USB موزعة بين المقاعد الأمامية والخلفية.

-مكيف هواء أوتوماتيكي التحكم في درجة حرارة المقصورة.

-فلتر تقنية الهواء وفتحات تهوية خلفية.

-كما يوجد نظام دخول ذكي وزر لتشغيل المحرك.

-كما حصلت السيارة العائلية الصغيرة على مجموعة مميزة من أنظمة السلامة التي تعزز شعور الأمان، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق.

وتشمل أنظمة أنظمة السلامة ومساعدة السائق في سيارة إم جي ZST الآتي:

-6 وسائد هوائية (2 أمامية، 2 جانبية أمامية، 2 ستائرية)

-أحزمة أمان أمامية مع التنبيه

-مكابح مانعة للانغلاق

-توزيع قوى الفرامل إلكترونيا

-نظام الثبات الإلكتروني

-مساعد مكابح الطوارئ

-مساعد صعود المرتفعات

-حساسات الركن الخلفي

-كاميرات رؤية شاملة 360 درجة

-نظام مراقبة المنطقة العمياء

-مكابح التوقف الإلكترونية

-مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

-قفل أبواب مع حساس التسارع

-مثبت مقعد الطفل

-نظام تثبيت السرعة