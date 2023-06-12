كشفت الدكتورة ديانا أندرييفا أخصائية طب الأعصاب، عن أسباب رعشة العينين، مبينة أنها قد تكون ناجمة عن الإجهاد أو اضطراب النوم وتناول الكحول والقهوة.

وقالت الطبيبة : “أسباب ارتعاش الجفون مختلفة. أهمها الإجهاد والتعب واستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي فترة طويلة، وكذلك اضطراب النوم وتناول مشروبات كحولية ومشروبات محتوية على نسبة عالية من الكافيين”.

وتنصح الطبيبة للتخلص من هذه الحالة باتباع نظام عمل وراحة ونظام النوم وتجنب المواقف العصيبة والتقليل من تناول القهوة والمشروبات الكحولية و الأفضل التخلي عنها تماما والاقلاع عن التدخين.

وأضافت : “إذا استمر ارتعاش العين أكثر من أسبوعين مع تدلي الجفن وارتعاش أجزاء أخرى من الوجه والوذمة وآلام واحمرار العينين أوالجفون وغيرها من الأعراض المقلقة من الضروري مراجعة الطبيب المختص”.