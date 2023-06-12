تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال طاقم طبي في المملكة بعد انتهاء شاب من علاج مرض السرطان وشفائه منه بالكليّه

وأظهر مقطع الفيديو الشاب يمشي بين الأطباء حيث وقفوا مصفقين له وهو يتجه ليضرب جرس يعلن فيه انتهائه من العلاج الكيماوي.