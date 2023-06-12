أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية» والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من 1444/11/23هـ الموافق 2023/06/12، بعدانتهاء فترة السماح المحددة.

ويتضمن توطين منافذ البيع بنسبة %70% في الأنشطة التالية: «منافذ بيع معدات الأمن والسلامة» و «منافذ بيع المصاعد والسلالموالسيور»، و «منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة»، و«منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة»، و «منافذ بيع معداتالتموين والعربات الكهربائية».

إضافة إلى «منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات» و «منافذ بيع معدات وأدوات التغليف»،حيث ستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة مدير فرع ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء)، لتوفير أكثر من 12 ألففرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، ويأتي توطين هذه المنافذ في الأنشطة المذكورة في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة بوزارة التجارة.

كما تعاونت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توطين منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات» والذي يتضمن على مرحلتين المرحلة الأولى بنسبة %50 والمرحلة الثانية بنسبة %100 حيث ستكون أبرز المهن الموطنة هي مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة ومشرف مالي،ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص ومساعد فني فحص وفني صيانة وفني استعلامات ومدخل بيانات)، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين.