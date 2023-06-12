رزق مواطن بتوأم بعد 22 عاما من الحرمان من الإنجاب في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

وقال المواطن محمد الدهمشي، عبر برنامج «الراصد» : منذ بداية زواجي كان أملي أن أرزق بأطفال وأكون أبا وسلكت كافة الطرق الطبية بمراجعة المستشفيات بحثا عن العلاج الطبي “.

وتابع : ” واجهنا العديد من المشاكل والضغوط الاجتماعية التي استطعنا تجاوزها ورزقنا الله واتفقت مع زوجتي على تسميتهما حلم وحياة “.