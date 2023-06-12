رزق مواطن بتوأم بعد 22 عاما من الحرمان من الإنجاب في محافظة القريات بمنطقة الجوف.
وقال المواطن محمد الدهمشي، عبر برنامج «الراصد» : منذ بداية زواجي كان أملي أن أرزق بأطفال وأكون أبا وسلكت كافة الطرق الطبية بمراجعة المستشفيات بحثا عن العلاج الطبي “.
وتابع : ” واجهنا العديد من المشاكل والضغوط الاجتماعية التي استطعنا تجاوزها ورزقنا الله واتفقت مع زوجتي على تسميتهما حلم وحياة “.
فيديو | بعد 22 عاما من الأمل والانتظار والمعاناة..
زوجان يرزقان بالتوأم "حلم وحياة" لتعيدان لهما طعم الحياة#الراصد pic.twitter.com/1WFoCUrRxq
— الراصد (@alraasd) June 11, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً