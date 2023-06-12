علق وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، على خطوة إطلاق طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد.

وأكد الجاسر، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لتدشين الهوية البصرية لطيران الرياض، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعيد صياغة الطيران في المملكة وربما في العالم من خلال إطلاق طيران الرياض.

وأضاف أن إطلاق طيران الرياض تعد خطوة وسيتبعها خطوات أخرى في قطاع الطيران، معتبرا الإطلاق فجر جديد في صناعة الطيران.