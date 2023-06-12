شجعت خطوة انتقال اللاعب الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد مدافع تشيلسي السنغالي، كاليدو كوليبالي، للترحيب بفكرة الانضمام للدوري السعودي.

ولا يمانع كوليبالي الرحيل عن تشيلسي هذا الصيف، كما أنه منفتح للانتقال إلى دوري روشن، وفقا لموقع “French Football News”.

كما يجرى صندوق الاستثمارات مفاوضات ملموسة مع كوليبالي إذ يفضل ضمه لصفوف الاتحاد، كما أنه لكن لن يمانع انتقاله إلى أي نادي آخر إذا رغب اللاعب في ذلك.

ولم يتوصل الصندوق مع اللاعب وناديه لأي اتفاق، ولا تزال هناك محادثات لمعرفة المبلغ الذي يطلبه تشيلسي للتحلي عن خدمات كوليبالي المرتبط بعقد مع البلوز حتى 2026.