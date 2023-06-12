كشف سيرجيو أغويرو، مهاجم منتخب الأرجنتين السابق، عن سبب عدم عودته إلى برشلونة وتعاقده مع إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعد انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال أغويرو: “ما يمكنني قوله فقط لميسي حاليًّا هو أن يستمتع، وأن يعيش الحياة كما يريد الآن”، موضحا: “أنْ تظلَّ لسنوات عديدة على القمة وبالمستوى الذي تلعب فيه كل عام، هذا أمر بالتأكيد يصعب الحفاظ عليه، وأعتقد أنه ميسي الآن اتخذ قرارًا بالاسترخاء مع عائلته”.

وأشار أغويرو: “كان بالتأكيد سيكون أمرًا رائعًا أن يتواجد ميسي في برشلونة ليعتزل بأفضل طريقة كما فعل سيرجيو بوسكيتس، وتشافي هيرنانديز، وإنييستا، وجوردي ألبا، والعديد من الذين رحلوا بشكل جيد”، وفق صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وتابع: “لقد اتخذ ميسي قرارًا بعدم العودة إلى برشلونة بسبب رغبته في عدم الانتظار، وعدم الإصابة بالتوتر بشأن ما سيحدث حتى اللحظات الأخيرة، ويجب دعمه، أنا سعيد لأنني أعيش في ميامي، وسأكون هناك في انتظاره”.