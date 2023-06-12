تعد المواطنة رغد الدوسري، أول مهندسة ميدانية سعودي بمجال النفط والغاز، وتحديدا بمجال الحفريات.

وذكرت أنها كانت تحلم منذ أن كانت طالبة بالهندسة الميكانيكية بأن تعمل في النفط والغاز، ذلك المجال الواسع الذي يتيح الإبداع فيه، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفتت إلى أنها تخصصت في قسم الحفريات، وهو قسم من الأقسام الصعبة، وتتطلب خبرة وإتقان في مجال العمل، وتواجد في مكان العمل.

وأشارت إلى أنها تخرجت من جامعة البحرين، وأن مجال النفط والغاز من المجالات الواسعة والذي يظهر دائما أشياء ومجالات جديدة فيه.