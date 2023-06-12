طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل بإلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر, وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل.

ودعا المجلش الهيئة إلى الإسراع في تحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية.

كما حث الهيئة على العمل على تحسين تجربة المسافرين بحراً بين جازان وفرسان، والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها المجدولة، والاهتمام بتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية، بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي.