كشف خبراء في مجال الطيران، عن استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط.

وتسعى شركات الطيران إلى استعادة أعداد الركاب التي كانت تسجّلها قبل أزمة كوفيد-19، حتى بلغ تقلّب الأسعار ذروته.

وعاد الطلب على السفر في عام 2022، بعد رفع قيود كوفيد-19، بعدة مناطق في العالم إلى رفع أسعار بطاقات السفر.

وأصبح الوقود يمثل ما بين 25 و30% من تكاليف شركات الطيران وعادة ما يكون له تأثير كبير على أسعار التذاكر؛ بالإضافة إلى الوقود إن تكاليف اليد العاملة والتكاليف الأخرى المرتبطة بسلسلة التوريد، وأصبحت أعلى أو آخذة بالارتفاع.