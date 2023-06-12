حسمت محكمة برشلونة ، اليوم الإثنين، قرارها من الالتماس المقدم من محامي داني ألفيش اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بشأن الإفراج عنه على خلفية سجنه بقضية الاشتباه في تورطه في اعتداء جنسي.

وكان محامي ألفيش قد أكد أن اللاعب البرازيلي السابق يريد البقاء في برشلونة حيث يعيش طفلاه وزوجته السابقة، لكن المحكمة رفضت الالتماس المقدم من محامي ألفيش للإفراج عنه بكفالة.

وأبدت المحكمة مخاوفها من عودة ألفيش إلى بلاده التي لا ترتبط باتفاقية لتسليم مواطنيها.

يذكر أن السلطات قد ألقت القبض على ألفيش في يناير الماضي بعدما اتهمته شابة بالاعتداء الجنسي عليها في ملهى ليلي بمدينة برشلونة في ديسمبر الماضي.