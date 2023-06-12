نبه علماء إلى احتمالية أن يشهد العالم خلال العقد القادم انقطاع لخدمة الإنترنت.

وحذر العلماء من عاصفة شمسية مقبلة يحتمل أن تضرب العالم في غضون العقد المقبل.

وأكدوا أن ذلك قد يتسبب في فقدان الأشخاص الوصول إلى الإنترنت لأشهر أو حتى سنوات، مما يجعل الأقمار الصناعية وخطوط الطاقة عديمة الفائدة.

من جهته، أكد البروفيسور ستيوارت بيل من جامعة كاليفورنيا، على أهمية فهم الرياح الشمسية، مشيرا إلى أن هذه الرياح تحمل الكثير من المعلومات من الشمس إلى الأرض.

ولفت إلى أن هذه الرياح تؤثر على قدرتهم على فهم كيفية إطلاق الشمس للطاقة ودفع العواصف المغناطيسية الأرضية، التي تشكل تهديدًا لشبكات اتصالات الأرض.