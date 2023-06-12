وضع لاعبو الأهلي المصري، مشجع زملكاوي في موقف محرج داخل أحد المطارات بسبب تشجيعه الوداد المغربي، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا.

واحتفل لاعبو الأهلي المصري أمام مشجع زملكاوي بالرقص والغناء، إذ بدا الأخير غاضبا أثناء جلوسه على كرسي.

وقال مشجع نادي الزمالك المصري إن سافر من ألمانيا إلى المغرب لمساندة فريق الوداد المغربي، مضيفا: “أنا قادم من ألمانيا، رابطة مشجعي الزمالك في ألمانيا كلهم يساندون الوداد”.

الجدير بالذكر أن الأهلي المصري توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.