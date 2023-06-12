تمكنت الشرطة في هونغ كونغ من ضبط امرأة هندية اعترفت بقتل بناتها الثلاث، اللواتي تتراوح أعمارهن بين عامين وأربعة وخمسة أعوام، داخل شقتهم في كولون.

وتعود الواقعة عندما اتصلت المرأة بالشرطة حوالي الساعة 11 صباحا زاعمة أن زوجها طعنها وبناتها الثلاث داخل منزلهم.

وعلى الفو نقلت الفتيات الثلاث إلى مركز كاريتاس الطبي، حيث توفين، كما أوضح الأطباء أن الفتيات لم يعانين من جروح بسكين ولكن تعرضن للاختناق.

وأقرت المرأة بقتل بناتها، ويبدو أنها تعاني من مرض عقلي، حيث كانت تثرثر وتتحدث عن الأشباح.